Актированные дни для школ Якутска объявляются от -43 и ниже

В период сильных морозов в Якутске объявляются актированные дни. Учащиеся городских школ переходят на дистанционное обучение при температуре от -43 и ниже.

Учащиеся с 1 по 5 классы не идут в школу, если температура наружного воздуха без ветра составляет -45°С. При ветре от 1 м/с она должна достигать -44°С, при ветре от 2 м/с – -43°С, при ветре от 3-5 м/с – -42°С.

Для учеников 1-8 классов актированные дни вводятся при -48°С без ветра, при ветре от 1 м/с – до -47°С, при ветре от 2 м/с – до -46°С, при ветре от 3-5 м/с – до -45°С.

Для учеников всех классов такие дни объявляются, если температура воздуха без ветра составляет -50°С. При ветре от 1 м/с она должна достигать -49°С, при ветре от 2 м/с – -48°С, при ветре от 3-5 м/с – -47° С.

По приказу, утвержденному Управлением образования города Якутска, при объявлении таких дней учитываются показатели метеостанций ЯУГМС по состоянию на 06.00 час по местному времени.

С актуальной информацией по актированным дням можно ознакомиться на сайте Окружной администрации Якутска: Якутск.рф. При объявлении таких дней в 6.30 час там должно появиться соответствующее объявление с показателями метеостанций ЯУГМС.