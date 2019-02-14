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14 февраля 2019, 16:15
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Актеры Саха театра на Желанном берегу

13 февраля на Сахалине со спектаклем «Желанный голубой берег мой…» впервые выступил Саха академический театр имени Ойунского. Показ стал подарком сахалинцам от якутского театра к I зимним международным спортивным играм «Дети Азии».

SakhaLife.ru публикует фотографию, которая символизирует долгожданное возвращение героев произведения Чингиза Айтматова на родину. Исполнители главных ролей Ефим Степанов, Роман Дорофеев, Иннокентий Луковцев и Петр Садовников плывут на невидимой лодке к желанному берегу…

Сам спектакль произвел большое впечатление на сахалинцев. Вот что говорит жительница Южно-Сахалинска, представительница нивхского народа Ольга Хурьюн:

С произведением Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» я знакома непонаслышке.

В 1988 году на севере Сахалина снимался художественный фильм по мотивам этого произведения. Режиссер — Карен Геворкян. Мне, многим моим знакомым, друзьям и родственникам выпала честь принять участие в работе над этой картиной. В главных ролях, естественно, снимались профессиональные актеры, мы были в массовке. Именно поэтому для нас, как для представителей нивхского народа, этот спектакль, поставленный по тому же произведению Айтматова, очень интересен.

​Общение режиссера Андрея Борисова со зрителем перед спектаклем было очень теплым и позитивным. Мудрым решением организаторов спектакля стало приглашение идейного вдохновителя произведения Владимира Санги. Момент его выхода на сцену был особенно трогательным. Весь зрительный зал приветствовал легенду нивхской литературы стоя.

Нельзя не сказать об игре актеров. Она была настолько проникновенна, что не оставила равнодушными никого из сидящих в зале. Интересно, что актер, игравший старика Органа, когда-то исполнял роль мальчика Кириска. Важно, что есть преемственность поколений, сохраняется актерский состав и появляются новые лица.

​Искушенному современному зрителю есть чему удивиться — и сценографии спектакля, и режиссерским находкам. Одна из самых эмоционально сильных сцен — момент выхода Кириска в море. Лодка, наплывающая на зрителя и взмывающая под потолок, безусловно, оставляет незабываемое впечатление.

​Это спектакль философский. Очень человечный. Он про людей. Про жизнь. Про наследие.
​Гордимся, что о нивхском народе мир узнаёт через этот спектакль. Огромная благодарность режиссеру Андрею Борисову за актуальную постановку, существующую как бы вне времени. Труппе театра за колоссальную работу, Владимиру Санги за идейное вдохновение, Чингизу Айтматову за его вечное произведение.

 

Источник: SAKHALIFE.RU
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