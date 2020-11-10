Актеру театра и кино Ефиму Степанову – 70 лет

АГИКИ поздравляет Ефима Николаевича Степанова с 70-летием.

Уважаемый Ефим Николаевич!

Примите искренние поздравления от меня лично и от всего коллектива Арктического государственного института культуры и искусств с 70-летним юбилеем!

В этот замечательный ноябрьский день от всего сердца выражаем слова уважения и признательности выдающемуся актёру театра и кино, режиссёру-постановщику, заслуженному артисту Российской Федерации, народному артисту Республики Саха, лауреату Государственной премии СССР, лауреату Государственной премии России, лауреату Государственной премии им. П. А. Ойунского.

Вы, человек, обладающий неподражаемой и великолепной харизмой, широкой душой и великим мастерством. Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, творческого вдохновения, прекрасных и желанных ролей, которые по душе, и совершать поступки по зову сердца.

Пусть в жизни будет много увлекательных занятий, добрых дел и счастливых воспоминаний.

Мира, добра и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

С уважением,

Ректор С.С. Игнатьева

Cправка:

Ефим Николаевич Степанов – заслуженный артист РФ, народный артист РС (Я), лауреат Госпремий СССР, РФ, профессор кафедры театрального искусства АГИКИ, обладатель таких почетных званий, как:

— Заслуженный артист Якутской АССР (1985);

— Лауреат Государственной премии СССР (1986);

— Заслуженный артист Российской Федерации (1993);

— Лауреат Государственной премии России в 1998 год в области театрального искусства за спектакль «Король Лир» по пьесе У. Шекспира Саха Государственного академического драматического театра имени П.А.Ойунского;

— Народный артист Республики Саха (2001);

— Почётный гражданин Томпонского района;

— Орден Дружбы (2010);

— Премия Алампа «Лучший актёр» 2019;

— Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П. А. Ойунского за 2011 год (за подготовку и издание трёхтомника «Антология Саха театра»).

За время плодотворной работы Ефим Николаевич выпустил 6 студий актёров в АГИКИ, около 100 выпускников.

Поставленные дипломные спектакли:

М.Горький «Мещане» — АИ-06

П.А.Ойунский «Улуу Кудаҥса» — АИ-08

А.И.Софронов – Алампа «Олох оонньуута»

Николай Неустроев «Кукаакы кулуба куһаҕан тыынтан тиэтэйбит» айымньыларыттан АИ-13

Мустай Карим «Ый өлүүтүн түүнүгэр» — АИ-16