10.11.2020
15:44
93

Культура

Актеру театра и кино Ефиму Степанову – 70 лет

АГИКИ поздравляет Ефима Николаевича Степанова с 70-летием.

Уважаемый Ефим Николаевич!

Примите искренние поздравления от меня лично и от всего коллектива Арктического государственного института культуры и искусств с 70-летним юбилеем!

В этот замечательный ноябрьский день от всего сердца выражаем слова уважения и признательности выдающемуся актёру театра и кино, режиссёру-постановщику, заслуженному артисту Российской Федерации, народному артисту Республики Саха, лауреату Государственной премии СССР, лауреату Государственной премии России, лауреату Государственной премии им. П. А. Ойунского. 

Вы, человек, обладающий неподражаемой и великолепной харизмой, широкой душой и великим мастерством. Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, творческого вдохновения, прекрасных и желанных ролей, которые по душе, и совершать поступки по зову сердца. 

Пусть в жизни будет много увлекательных занятий, добрых дел и счастливых воспоминаний.

Мира, добра и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

С уважением,

Ректор                                                             С.С. Игнатьева

Cправка: 

Ефим Николаевич Степанов – заслуженный артист РФ, народный артист РС (Я), лауреат Госпремий СССР, РФ, профессор кафедры театрального искусства АГИКИ, обладатель таких почетных званий, как:

Заслуженный артист Якутской АССР (1985);

Лауреат Государственной премии СССР (1986);

 Заслуженный артист Российской Федерации (1993);

Лауреат Государственной премии России в 1998 год в области театрального искусства за спектакль «Король Лир» по пьесе У. Шекспира Саха Государственного академического драматического театра имени П.А.Ойунского;

Народный артист Республики Саха (2001);

Почётный гражданин Томпонского района;

 Орден Дружбы (2010);

Премия Алампа «Лучший актёр» 2019;

Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П. А. Ойунского за 2011 год (за подготовку и издание трёхтомника «Антология Саха театра»).

За время плодотворной работы Ефим Николаевич выпустил 6 студий актёров в АГИКИ, около 100 выпускников.

Поставленные дипломные спектакли:

М.Горький «Мещане»   АИ-06

П.А.Ойунский «Улуу Кудаҥса» АИ-08

А.И.Софронов – Алампа «Олох оонньуута»

Николай Неустроев «Кукаакы кулуба куһаҕан тыынтан тиэтэйбит»  айымньыларыттан  АИ-13

Мустай Карим «Ый өлүүтүн түүнүгэр» АИ-16

Источник: Пресс-служба АГИКИ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх