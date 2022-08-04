Актер, которому предлагал сняться сам Акира Куросава

110 лет исполнилось народному артисту СССР Дмитрию Ходулову

Глубинка Мегино-Кангаласского улуса — Батаринский наслег 110 лет назад, 4 августа 2022 года, подарил Якутии блестящего самородка, оставившего яркий след в истории родной республики – Дмитрия Федоровича ХОДУЛОВА.

Народный артист СССР, Дмитрий Ходулов прожил незаурядную жизнь, насыщенную как значительными профессиональными успехами, так и общественными делами. Дмитрия Федоровича избирали депутатом Верховного Совета СССР VI созыва, членом Президиума Верховного Совета Якутской АССР V созыва.

Ходулов обладал большим талантом и трудолюбием. Он сыграл на подмостках Якутского драматического театра более ста разнохарактерных ролей, создал неповторимый образ старейшины эвенкийского племени Сэдюка в художественной картине «Тайна предков». Вершиной его творчества стала роль Отелло в одноименном спектакле В.Шекспира. Имя якутского артиста стоит в одном ряду с выдающимися исполнителями роли венецианского мавра.

Он обладал и незаурядным дарованием режиссера. Неизменным успехом у зрителей пользовались спектакли в постановке Ходулова «Красный шаман» Платона Ойунского, «Сыгый Кырынаастыыр» по драме Иоакима Избекова, «Туяра» Василия Протодьяконова, «Перед восходом солнца» Суоруна Омоллоона.

Детство и юность

Стоит отметить, что с его малой родины — маленького Батаринского наслега Мегино-Кангаласского улуса вышли такие творческие личности, как артист, олонхосут Гаврил КОЛЕСОВ, певица Анастасия ВАРЛАМОВА, государственный деятель Матвей МУЧИН.

Детство у Дмитрия было трудным. Родители Федор Иванович ХОДУЛОВ и Матрена Петровна ЛАЗАРЕВА происходили из батраков. В большой семье детей было мал-мала — всего 18 человек. Как нередко было в то время, половина детворы умерла от болезней, голода и холода. С раннего детства Дмитрий познал, что такое бедность. В школе удалось окончить всего два класса, но ничто не могло заменить природную наблюдательность, живую фантазию и воображение, что уже тогда демонстрировало в нем яркую творческую личность.

Стремление к знаниям привело его в Якутск. Юноша появился в Якутском национальном театре, где его сразу приметили и определили в драматическую студию, только открывшуюся при театре. Через два года он оканчивает студию и начинается путь к искусству артиста-самородка.

Театр

Якутский государственный национальный театр, впоследствии переименованный в Якутский музыкально-драматический театр, возглавлял Тарас Павлович МЕСТНИКОВ.

Первая небольшая роль, которую доверили студийцу, роль молодого красноармейца, вытаскивавшего раненых с поля боя. Дмитрий Федорович вспоминал, что на первых репетициях, как только брал в руки носилки, сразу же пригибался и, озираясь по сторонам, частил маленьким шагом, как будто бег способен предохранить от пуль. Такое поведение подсказывали наблюдения периода гражданской войны, его детства.

Когда с носилками в руках спускался со сцены в зрительный зал, унося раненого, ловил взгляды зрителей. В них была тревога и сочувствие. Он ловил себя на мысли, что шептал раненому успокоительные слова. С ними он чувствовал себя уверенней и легче в исполняемой роли.

Так театр стал его школой и домом, песней и книгой, которую никогда не устанешь читать.

К таких ролей он начал свой путь, воспринимая советы Константина Станиславского — не гнушаться, не пренебрегать маленькой ролью. Первой большой работой, захватившей его без остатка, стала роль Николая из драмы С.П. Ефремова «Братья». Тогда, после гражданской войны, прошло совсем немного времени, все происходящее на сцене было живо. События возвращали зрителей в совсем недавнее время классовой борьбы, противостояние враждующих сил полностью занимали внимание зала.

После были имевшие огромный успех спектакли «Лоокут и Нюргусун», где Ходулов исполнял роль Лоокута, «Лес» (Несчастливцев), а каким он сыграл образ Сатина в драме Горького «На дне»! Сам по себе спектакль стал революцией в театре, потрясающим зрелищем.

Итогом большой работы стала постановка трагедии «Отелло» в постановке режиссера Спиридона ГРИГОРЬЕВА, где Дмитрий Федорович создал сложный образ венецианского мавра. Как он готовился к этой роли, это отдельная история.

«Отелло слишком сложен, чтобы сразу постичь его. Я предпочел прежде всего изучать и принять эпоху Шекспира, потом идею, как произведения в целом, так и образов трагедии, фабулу, сюжет… Пришло время, когда мне стало не под силу держать все в памяти. И вот я обратился к… тетрадям, стал в них заносить все, что относилось к Отелло. Замечания, выдержки, характеристики, наблюдения, которые предстояло еще осмыслить» (из воспоминаний).

Готовясь к роли, он исписал три объемные тетради, содержащие высказывания историков, искусствоведов, режиссеров и мастеров сцены об эпохе Шекспира, его творчестве и исполнении ведущих ролей в бессмертных произведениях великого драматурга на протяжении многих лет. Самое значительное место отведено в записях различного рода толкованиям образа Отелло.

В ноябре 1955 года состоялась премьера спектакля «Отелло». Постановка стала одной из лучших спектаклей Якутского драмтеатра и сохранилась в памяти зрителей как яркое художественно-эстетическое явление, созданное мастерством и талантом выдающихся актеров, составивших легенду национального театра.

Целую череду образов создал Дмитрий Ходулов: кардинала Монтанелли («Овод»), Лобенгулы («Перед восходом солнца»), Фердинада («Коварство и любовь»), Эзопа («Лиса и виноград»), Платона Кречета в одноименном спектакле и многих-многих других — более 110 ролей.

В число талантов Дмитрия Ходулова входило рисование. Готовясь к каждой роли, он досконально прорисовал будущий образ, грим, костюм героя. Кроме того, любил делать зарисовки окружающей природы. Был заядлым охотником — по мере возможности выезжал с друзьями в любимые места, где от души отдавался охоте. Она давала ему отдых от напряженной работы, заряжала энергией для следующих ролей и постановок.

На радио НВК «Саха» сохранилось много записей его уникального голоса — красивого баритона. Он читает отрывки из спектаклей, записи сделаны в 1960-е годы.

Ходулов и Акира Куросава

В 1974-м году, когда Дмитрий Федорович уже находился на заслуженном отдыхе, он получил письмо со сногсшибательной новостью. Из него следовало, что его приглашают сняться в роли Дерсу Узала в совместном советско-японском художественном фильме. Режиссером картины выступил выдающийся японский режиссер Акира КУРОСАВА.

Сказать, сколько ночей и дней передумал Дмитрий Федорович, значит не сказать ничего. Он писал письма дочери Татьяне, которая тогда жила в Улан-Баторе со своей семьей. В письмах излагал свои волнения, тревоги — сможет ли сыграть, а значит отдать себя без остатка роли охотника и проводника Дерсу Узала. По-другому он не умел.

Еще снимаясь в фильме «Тайна предков», Ходулов настолько вжился в роль старейшины эвенкийского рода Сэдюка, что в одной из сцен сам вброд несколько часов находился в ледяной горной реке, таскал камни и отморозил пальцы рук.

Конечно, такое предложение было лестным и заманчивым, и одновременно пугающим. После долгих раздумий Дмитрий Федорович, в то время уже страдавший больным сердцем и находившийся на лечении у кардиологов, принял для себя тяжелое решение — ответить отказом на съемки в фильме «Дерсу Узала». В первую очередь, он, человек, отличавшийся высокой ответственностью, боялся, что сердце не выдержит напряженных съемок в тайге, не хотел подвести именитого японского режиссера в случае рецидива болезни.

Можно представить, какие чувства он испытывал, когда через год вышедший на экраны фильм стал лидером проката не только в Советском Союзе. «Дерсу Узала» получил множество международных призов, а в 1976-м главную премию в мире кино – американского «Оскара».

Семья

Дмитрий Федорович Ходулов был счастлив в браке с любимой супругой и единомышленником Марией Васильевной КУЗЬМИНОЙ. С ней, уроженкой села Токко Олекминского района, он познакомился в очереди за хлебом в 1937 году и прожил до самой своей смерти 3 октября 1977 года.

Дмитрий и Мария вырастили в любви и заботе десятерых детей. Всем дали образование, помогали взрослым детям создавать свои семьи и растить внуков.

Память о замечательном человеке Дмитрии Ходулове по сей день жива в народе. В селе Майя Мегино-Кангаласского района два года назад распахнул двери замечательный Дом народного творчества имени Д.Ф. Ходулова, построенный на средства компании «АЛРОСА». В одном из кабинетов открыт музей его памяти, в холле каждого входящего встречает портрет Дмитрия Федоровича. Майинский народный театр много лет возглавляла Мария Лукина. Его коллектив каждый год собирает самодеятельных артистов и чтецов на мероприятия, посвященные памяти своего земляка.

В краеведческом музее на его малой родине в селе Сымах Батаринского наслега открыта постоянная экспозиция, посвященная его жизни и творчеству. В Музее хомуса народов мира хранится его личный хомус, подаренный ему учениками Тойбохойской средней школы в 1963 году.

Чтут память легендарного артиста в родных стенах Саха академического театра им. Платона Ойунского, за что отдельное спасибо заслуженному артисту РФ, директору музея Ефиму Николаевичу СТЕПАНОВУ.

В декабре нынешнего года на сцене Саха театра состоятся памятные мероприятия, посвященные творчеству выдающегося сына Якутии — народного артиста СССР Дмитрия Ходулова.