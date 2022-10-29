Акция «Знай наших»: лучшие шашисты и шахматисты СВФУ

Сегодня, 28 октября, в Северо-Восточном федеральном университете прошла Всероссийская патриотическая акция. Акцию открыли известные спортсмены Лилия Дмитриева и Василий Лисица утренней зарядкой со студентами, также прошли товарищеский баскетбольный матч сборных Якутска и СВФУ, шашечный и шахматный турниры среди студентов.

Всероссийская акция «Знай наших» проводится во всех субъектах России, ее цель – приобщить студентов к активному, здоровому образу жизни. Директор Института физической культуры и спорта СВФУ Николай Гоголев подчеркнул, что встреча с именитыми спортсменами настроила студентов на активный день. «Результатами акции мы довольны, сегодня собрали много студентов и на утренней зарядке, и на других турнирах. Также представили выставку главных побед федерального университета, показали кубки и награды наших спортсменов», – подытожил директор Института физической культуры и спорта СВФУ Николай Гоголев.

Тренер по боксу, выпускник Якутского государственного университета Василий Лисица отметил, что утром важно пробудить и мозговую активность. «Я показал вам простые нейроупражнения, которые активизируют работу мозга и помогают настроиться на работу», – сказал он. Президент Федерации фитнес-аэробики Лилия Дмитриева вместе со студентами рассмотрела базовые элементы аэробики.

16 студентов участвовали в турнире по шашкам и шахматам по олимпийской системе. Лучшей в шашках стала команда Елены Кычкиной из института математики и информатики, Виктории Егоровой из института зарубежной филологии и регионоведения, в шахматах лучшими стали студенты ИМИ Дмитрий Большаков и Максим Андросов.

Сборные СВФУ и города Якутска провели товарищеский матч по баскетболу, команда вуза уступила со счетом 44:37. «Против сборной Якутска играли лучшие игроки вуза. Спортсмены постарались показать зрелищную игру и использовали все умения и навыки, закрепленные на тренировках», – прокомментировал тренер вуза по баскетболу Виктор Захаров.