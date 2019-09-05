Акция «Живи, лес!» стартовала в Якутии

Ежегодно Федеральное агентство лесного хозяйства проводит Всероссийскую акцию «Живи, лес!», в рамках которой проводятся различные мероприятия по посадке леса, уборке захламленности, сбору лесосеменного сырья.

Одними из первых эту акцию поддержали районные инспекции государственного экологического надзора и лесничества Минэкологии. В этом году акция в Якутии продлится до 30 сентября.

Всех нас заботит восстановление утраченного леса. Посадив дерево, вернув его природе, мы помогаем лесу возродиться, окрепнуть и выполнить свою важнейшую функцию — сохранить жизнь на Земле.

Участие принять может любой желающий. Приглашаем неравнодушных граждан, предприятия и организации принять участие в мероприятиях по посадке леса. По заявкам в лесничествах можно получить разрешение на выкопку посадочного материала.

Отметим, что Всероссийская акция проводится в Российской Федерации уже пятый год подряд. Основная цель акции – привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России, высаживание саженцев и сеянцев лесных деревьев, проведение мероприятий, способствующих распространению знаний о лесе.