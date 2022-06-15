Акция «Ысыах Олонхо с АЭБ» — с призовым фондом 100 000 рублей!

Акция «Ысыах Олонхо с АЭБ», приуроченная к 100-летию ЯАССР и XV юбилейному ысыаху Олонхо – оформите Карту жителя Якутии и выиграйте ценные призы с общим призовым фондом 100 000 рублей!

Алмазэргиэнбанк объявляет акцию «Ысыах Олонхо с АЭБ», участник которой может стать счастливым обладателем ценных призов: хомус, якутские серьги, якутский нож, сертифицированные бриллианты, набор якутской посуды и три денежных сертификата по 15 тысяч рублей прямо во время основного действия традиционного празднования в селе Верхневилюйск 21 июня 2022г.

Акция пройдет с 14 по 21 июня 2022 года в Верхневилюйском районе, который в этом году принимает у себя празднование юбилейного XV Ысыаха Олонхо.

Чтобы стать участником акции «Ысыах Олонхо с АЭБ» необходимо оформить заявку и получить Карту жителя Якутии. __При этом Карта должна быть оформлена и выдана впервые.

Места оформления и выдачи карт: этнографический комплекс «Тугэхтэй» с. Верхневилюйск – с 20 по 21 июня до 12.00; ДО «Верхневилюйский» по адресу с. Верхневилюйск, ул. 50 лет ЯАССР, д. 11 – с 14 по 17 июня 2022г.

Розыгрыш призов и определение победителей состоится среди участников акции в этнографическом комплексе «Тугэхтэй» с. Верхневилюйск 21 июня в 18:00. Победители будут определены посредством генератора случайных чисел. С отсутствующими на месте победителями банк свяжется и проинформирует их о способе и месте получения приза.

Победителями будут признаны 10 участников, из них 3 – станут обладателями денежного приза в размере 15 тысяч рублей, для остальных победителей предусмотрены ценные призы.

Более подробно ознакомиться с условиями акции можно на сайте www.albank.ru и по телефону Call-центра АЭБ: 8 800 100-34-22.