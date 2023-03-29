29.03.2023
08:00
454

Общество

Акция в Нерюнгри за президента России и СВО

28 марта в Нерюнгри состоялся автопробег жителей города в поддержку президента России Владимира Владимировича Путина и Специальной военной операции. Организаторами автопробега стал Всероссийский комитет поддержки президента, региональное отделение которого в эти дни создается в Нерюнгри, депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн)  Александр Кошуков и Олег Пустовой.
Автопробег совершил «двойной круг» от здания прокуратуры города Нерюнгри по маршруту: Карла Маркса – Дружбы народов – Типтонская – Мира – Южно-Якутская – Геологов – Ленина – Карла Маркса. С собой участники  везли флаги Всероссийского комитета поддержки президента и Знамя Победы.


Председателем Всероссийского комитета поддержки президента Владимира Путина является Роман Игоревич Путин. В эти дни он прибыл в Нерюнгри для создания регионального отделения комитета и также принял участие в автопробеге нерюнгринцев.


«Мы создаем региональное отделение Всероссийского комитета поддержки президента Владимира Путина и Специальной военной операции в Республике Саха (Якутия). Центром регионального отделения станет город Нерюнгри. Цели и задачи Всероссийского комитета -поддержка президента и наших бойцов, принимающих участие в СВО. Наш комитет на еженедельной основе отправляет различные грузы в зону боевых действий. Не менее важной является моральная поддержка наших военнослужащих. Как говорил наш знаменитый артист Сергей Бодров, недопустимо стрелять нашим воинам в спину, и они должны быть всегда уверены в том, что у них за спиной всегда самый надежный тыл», — сказал председатель Всероссийского комитета поддержки президента России Роман Игоревич Путин

Фото: автора
Источник: Зоя Романова

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх