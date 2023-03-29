Акция в Нерюнгри за президента России и СВО

28 марта в Нерюнгри состоялся автопробег жителей города в поддержку президента России Владимира Владимировича Путина и Специальной военной операции. Организаторами автопробега стал Всероссийский комитет поддержки президента, региональное отделение которого в эти дни создается в Нерюнгри, депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков и Олег Пустовой.

Автопробег совершил «двойной круг» от здания прокуратуры города Нерюнгри по маршруту: Карла Маркса – Дружбы народов – Типтонская – Мира – Южно-Якутская – Геологов – Ленина – Карла Маркса. С собой участники везли флаги Всероссийского комитета поддержки президента и Знамя Победы.



Председателем Всероссийского комитета поддержки президента Владимира Путина является Роман Игоревич Путин. В эти дни он прибыл в Нерюнгри для создания регионального отделения комитета и также принял участие в автопробеге нерюнгринцев.



«Мы создаем региональное отделение Всероссийского комитета поддержки президента Владимира Путина и Специальной военной операции в Республике Саха (Якутия). Центром регионального отделения станет город Нерюнгри. Цели и задачи Всероссийского комитета -поддержка президента и наших бойцов, принимающих участие в СВО. Наш комитет на еженедельной основе отправляет различные грузы в зону боевых действий. Не менее важной является моральная поддержка наших военнослужащих. Как говорил наш знаменитый артист Сергей Бодров, недопустимо стрелять нашим воинам в спину, и они должны быть всегда уверены в том, что у них за спиной всегда самый надежный тыл», — сказал председатель Всероссийского комитета поддержки президента России Роман Игоревич Путин