13.08.2019
14:26
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Экономика

Акция в магазинах SELA!

В магазинах SELA модные и качественные вещи коллекции ВЕСНА/ЛЕТО 2019 со скидкой от 40–50%!

Загляните к нам обязательно, ведь так приятно покупать одежду со скидкой!

ТЦ «Апельсин», 1 этаж 
 ул. Кулаковского, 28
ул. Ломоносова, 45

Источник: На правах рекламы!
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Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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