Акция в АЭБ: бесплатное открытие и обслуживание расчетных счетов
Алмазэргиэнбанк объявляет о начале акции для корпоративных клиентов по бесплатному открытию и обслуживанию расчетного счета на 6 месяцев.
Акция действует для счетов, открытых в рамках пакетов услуг «Старт», «Успех», «Продвинутый», «Онлайн» с 18 июня по 30 июня 2021 года.
Бесплатно открыть расчетный счет в АЭБ можно двумя способами:
1. На сайте банка https://albank.ru/~PGAru Система при резервировании счета автоматически отправит реквизиты номера счета;
2. В офисе АЭБ по обслуживанию корпоративных клиентов в Якутске на проспекте Ленина, 1 или в отделениях в районах республики.
Реквизиты расчетного счета станут доступны клиенту буквально через 2 минуты после его резервирования.
Бонусы открытия расчетного счета в АЭБ:
— открытие счета – бесплатно;
— помощь в выборе пакетных услуг в соответствии с потребностями деятельности клиента;
— дополнительные услуги банка (корпоративные карты, эквайринг, инкассация и т.д.).
Алмазэргиэнбанк большое внимание уделяет улучшению сервиса обслуживания корпоративных клиентов. Специализированные окна «МФЦ для Бизнеса» на базе АЭБ помогут предпринимателям на этапе открытия, становления и ведения собственного дела. В формате «единого окна» в АЭБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны около 200 муниципальных и государственных услуг и иные услуги для представителей бизнеса.
Записаться на прием или уточнить информацию можно у консультантов бесплатного круглосуточного контакт-центра АЭБ по номеру: 8-800-100-34-22.
+7 (999) 174-67-82