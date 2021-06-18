Акция в АЭБ: бесплатное открытие и обслуживание расчетных счетов

Алмазэргиэнбанк объявляет о начале акции для корпоративных клиентов по бесплатному открытию и обслуживанию расчетного счета на 6 месяцев.

Акция действует для счетов, открытых в рамках пакетов услуг «Старт», «Успех», «Продвинутый», «Онлайн» с 18 июня по 30 июня 2021 года.

Бесплатно открыть расчетный счет в АЭБ можно двумя способами:

1. На сайте банка https://albank.ru/~PGAru Система при резервировании счета автоматически отправит реквизиты номера счета;

2. В офисе АЭБ по обслуживанию корпоративных клиентов в Якутске на проспекте Ленина, 1 или в отделениях в районах республики.

Реквизиты расчетного счета станут доступны клиенту буквально через 2 минуты после его резервирования.

Бонусы открытия расчетного счета в АЭБ:

— открытие счета – бесплатно;

— помощь в выборе пакетных услуг в соответствии с потребностями деятельности клиента;

— дополнительные услуги банка (корпоративные карты, эквайринг, инкассация и т.д.).

Алмазэргиэнбанк большое внимание уделяет улучшению сервиса обслуживания корпоративных клиентов. Специализированные окна «МФЦ для Бизнеса» на базе АЭБ помогут предпринимателям на этапе открытия, становления и ведения собственного дела. В формате «единого окна» в АЭБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны около 200 муниципальных и государственных услуг и иные услуги для представителей бизнеса.

Записаться на прием или уточнить информацию можно у консультантов бесплатного круглосуточного контакт-центра АЭБ по номеру: 8-800-100-34-22.