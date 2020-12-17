Акция «Удачный платеж» — для добросовестных потребителей

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» проводит традиционную акцию для добросовестных потребителей «Удачный платеж».

В этом году акция приурочена к 55-летию сбытового филиала энергокомпании. «Удачный платеж» проходит с 1 декабря по 22 декабря 2020 года и охватывает все улусы и районы республики, находящиеся в зоне обслуживания ПАО «Якутскэнерго».

Условия участия в акции не претерпели существенных изменений. В список участников автоматически будут включены все потребители, не имеющие задолженности по коммунальных услугам, поставляемым ПАО «Якутскэнерго», на дату завершения акции.

В нынешнем году предусмотрено несколько номинаций.

Призы — сертификаты на оплату электроэнергии — будут разыгрываться в двух номинациях:

— среди потребителей, проживающих в гг. Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Якутск;

— среди потребителей, проживающих в населенных пунктах республики, которые входят в зону обслуживания Энергосбыта Якутскэнерго, за исключением названных выше городов.

В каждой из двух номинаций призеры будут определяться:

• среди потребителей, зарегистрированных в личном кабинете на сайте Якутскэнерго;

• среди абонентов, не являющихся пользователями названного онлайн-сервиса.

Помимо этого, будут представлены две специальные номинации.

В спецноминации «Онлайн заплати — подарок получи!» будут разыграны два сертификата на ювелирные изделия среди потребителей, зарегистрировавшихся и осуществивших онлайн-платеж в личном кабинете на сайте ПАО «Якутскэнерго» в период с 1 ноября по 22 декабря 2020 года.

В спецноминации «Добросовестные потребители теплоэнергии» будет проведен розыгрыш приборов учета горячего водоснабжения. Эта номинация предусматривает участие клиентов, проживающих в г. Якутске и являющихся потребителями услуг по отоплению, горячему водоснабжению, поставляемых ПАО «Якутскэнерго».

Итоги акции «Удачный платеж» планируется подвести 24 декабря. Призеры будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Информация о результатах розыгрыша призов будет размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго».

«Акции по поощрению добросовестных потребителей стали традицией: вот уже более десяти лет к профессиональному празднику — Дню энергетика, энергокомпания проводит розыгрыш призов, – отмечает директор Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Наталья Корягина. – В отличие от предыдущих акций, в этом году мы увеличили число призов. У потребителей, вовремя и полностью оплачивающих тепло и свет, появится больше шансов выиграть призы. Отрадно, что количество участников акции с каждым годом увеличивается, значит растет число добросовестных плательщиков».

Напомним, по итогам розыгрыша в 2019 году главные призы – сертификаты на ювелирные изделия – выиграли Наталья Щербакова из микрорайона Марха г. Якутска и Василий Артемьев из с. Амга. Призерами «Удачного платежа-2019» стали еще более 80 абонентов, выигравших сертификаты на оплату электроэнергии, каждый – на сумму в 1 тыс. рублей.

Подробнее с условиями и порядком проведения акций можно ознакомиться на сайте «Якутскэнерго»: http://yakutskenergo.ru, а также с вопросами в отделениях и участках Энергосбыта по месту жительства или по телефонам контакт-центра: 8-800-100-22-05, 8(4112) 498-498.