Акция Теплоэнергосервиса: тепло оплати — смартфон получи!

АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) запустило акцию по стимулированию населения к погашению дебиторской задолженности за коммунальные услуги в период с 20 ноября по 31 декабря 2021 года. Компания разыграет 12 смартфонов среди потребителей Алданского, Вилюйского, Оймяконского, Охотского, Усть-Майского и Усть-Янского филиалов, сообщает пресс-служба АО «Теплоэнергосервис».

Чтобы принять участие в акции потребителям необходимобыть зарегистрированным и проживать на дату проведения акции в многоквартирном или частном доме на территории обслуживания АО «Теплоэнергосервис», а также не иметь задолженности по коммунальным услугам на 31 декабря 2021г.

Акция дает возможность выигрыша всем без исключения потребителям. Рассчитывать на приз могут даже должники, оплатившие в период проведения акции всю сумму задолженности, включая начисленные пени и штрафы. Добросовестные же клиенты включаются в списки участников автоматически, так что их шансы выиграть приз возрастают.

Розыгрыш призов состоится в прямом эфире на официальной странице Инстаграм ПАО «Якутскэнерго» @yakutskenergo_official 14 января 2022г. Дополнительную информацию об условиях и порядке проведения акции можно ознакомиться в отделениях и участках сбыта в филиалах Теплоэнергосервиса по месту жительства.

Коллектив Теплоэнергосервиса благодарит потребителей, своевременно оплачивающих услуги компании, а должникам рекомендует решить вопросы о погашении либо реструктуризации долга не доводя дело до судебного делопроизводства.