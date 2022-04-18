Акция «Свеча памяти» пройдет в Якутске в очном формате

Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» пройдет на площади Победы 7 мая в очном формате. Организатором акции в столице выступает Окружная администрация города Якутска.

«Каждый год свечи зажигают накануне Дня Победы в память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, за мирное небо и наше будущее. В память о них по всей России зажгутся миллионы свечей, и у многочисленных мемориалов памяти будет гореть немеркнущий огонь Славы в память о тех, кто ценой жизни защитил свою Отчизну. 7 мая приглашаем всех желающих присоединиться к акции и почтить память воинов, павших на полях сражений», — обратилась к горожанам Ирина Атласова, начальник Управления общественных связей и молодежной политики г. Якутска.

Молодежная патриотическая акция «Свеча памяти» начнется в 19.00 часов на площади Победы.

Отметим, в 2019 году в последней перед пандемией очной акции «Свеча памяти» приняли участие свыше 15 тысяч человек. В 2020-2021 годах ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти» проходила в онлайн-формате. Участники акции зажигали свечу памяти в окнах своих домов и размещали изображение родственника — участника Великой Отечественной войны.

«Свеча памяти» – всероссийская акция, которая проводится накануне Дня Победы. В этот вечер все поколения объединяются и отдают дань памяти павшим воинам зажжением поминальных свеч.