Акция «Собери ребенка в школу» объединила всех…

Накануне Дня знаний и в первые сентябрьские дни члены «Единой России» провели масштабную акцию «Собери ребенка в школу». Школьникам вручили подарки, которые так нужны им для учебы – портфели, канцелярские принадлежности, учебники и тетради.

Руководитель общественной приемной Партии, народный депутат Елена Голомарева вручила детям-инвалидам и детям из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию подарки к школе и сладости, что тоже обожают маленькие и не только мальчишки и девчонки.

Встреча прошла благодаря сотрудничеству с НКО «Квадрат», ООО «Алекс» и таджикской общиной в Якутии «Сомониён». Они являются ближайшими партнерами по решению проблемных вопросов.

Народный депутат Наталья Румянцева отвезла подарки для первоклассников 1 Хомустахской и Искровской школ. Как пишет Наталья Леонидовна на своей страничке в Инстаграм @rumiantseva_natalia_leon:

– В этом году порог школы в селе Первый Хомустах переступят 34 школьника, потому нынче здесь два параллельных первых класса. А в Искре первоклассник только один.

Почти все депутаты фракции «Единая Россия» в Якутской городской Думе помогли детям из неблагополучных или малоимущих семей, были вручены хорошие подарки. Самое главное, депутаты при личных встречах каждому школьнику дали напутствие учиться только на «четыре» и «пять».

Члены Якутского местного отделения Партии и участие в акции «Собери ребенка в школу»:

По четыре подарка вручили Саргылана Васильева и Иван Салатюк;

По три – Наталья Копылова, Андрей Петров, Альберт Семёнов;

По одному Андрей Федоров, Парасковья Козлова, Степан Павлов, Алексей Осипов, Александр Кривошапкин, Александр Подголов, Феликс Романов, Виктор Федоров, Мария Ноговицына, Алексей Осипов – 1.

15 подарков вручили Анатолий Мордосов, Леонид Соловьев, Михаил Сосин, Андрей Бессонов.

Приняли участие в сборе канцелярских принадлежностей у себя в округе Николай Васильев и Наталья Пахомова.