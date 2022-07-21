Акция «Собери литературу для Донбасса» продолжается!

В Региональную общественную приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) учителя Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат для обучающихся с ТНР продолжают приносить детскую литературу для школьников младших классов Луганской и Донецкой Народных Республик. Сегодня в течение дня учителя данной школы принесли Макарова Ирина Егоровна, Григорьева Марианна Петровна, Габышева Валентина Петровна, Питимко Антонина Петровна, Данилова Полина Артёмовна, Ядреева Чээнэ Алексеевна, Антонова Елена Павловна.

Выражаем огромную благодарность директору Анатолию Алексеевичу Федорову и всему коллективу Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат для обучающихся с ТНР за сплоченную и оперативную слаженную работу!

Напоминаем, что детскую литературу принимаем по адресу: город Якутск, ул. Аммосова, 18, 2 этаж, каб. 2/4.