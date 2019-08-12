12.08.2019
14:23
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Официально

Акция «Счастливая 1000» от Фонда капитального ремонта!

Источник: Фонд капитального ремонта РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
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