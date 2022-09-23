Акция «Пушкинская карта» прошла в рамках слета юнармии

Сегодня, 23 сентября в рамках VII Республиканского патриотического слета учащихся и молодежи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Якутской кадетской школе-интернате прошла акция «Пушкинская карта» для участников слета.

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) совместно с Национальной библиотекой РС(Я) и Историческим парком «Россия – Моя история» организовали акцию для продвижения федеральной программы.

С 10.00 часов сотрудники Национальной библиотеки помогали юным армейцам с регистрацией в системе Госуслуг, а также консультировали по установке необходимых приложений и активизации программы. По итогам мероприятия 100 детей оформили карты.

Далее ребята отправились на торжественное открытие слета и посетили выставку «Современная история Якутии» в Историческом парке «Россия-Моя история», используя возможности своей новой карты.

Напомним, что «Пушкинская карта» – это программа социальной поддержки молодежи, направленная на развитие культурно-просветительской работы со школьниками. Карта позволяет каждому гражданину Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, филармонии, а также другие учреждения культуры за счет государства. На «Пушкинскую карту» начислено 5000 рублей.



