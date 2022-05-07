7 мая 2022 года состоялась традиционная акция «Поем двором», посвященная Дню Победы.



В совместном выездном концерте приняли участие артисты Симфонического хора Филармонии Якутии: Леонид Анциферов, Евгения Илиева и Василий Пинигин, ансамбль МВД «Служба О2» и О. Голдобина (Управа Губинский округа).

С приветственным словом выступили заместитель министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия), полковник юстиции Александр Иванович Лукин, представители Центрального и Губинского округов.

Праздничные концертные номера были исполнены для ветеранов Великой Отечественной войны Коптеловой Лилии Николаевны и Прихожана Сергея Степановича.

Во дворах города Якутска, на улицах Петра Алексеева 5, корпус 1 и Хабарова д.19 сегодня звучали известные и популярные военные песни: «В землянке», «Катюша», «Журавли», «Майский вальс», «Горячий снег», «Черноглазая казачка», «Друзья-однополчане», и, конечно же, песня-гимн Великой Победе — «День Победы»!

Акцией «Поем двором» мы выражаем огромную благодарность ветеранам-участникам войны и труженикам тыла, всем тем, кто своей жизнью заплатил за мир, свободу и независимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, проявил беспримерное мужество и героизм. Низкий поклон вам, победители, с честью выполнившие свой долг перед Отечеством. С Днем Победы!