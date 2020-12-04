Акция «От сердца к сердцу» стартовала в Якутии

Акция стартовала по инициативе Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского с 3 по 15 декабря 2020 г. Цель: выразить благодарность медицинским работникам красной зоны за самоотверженный труд в условиях пандемии.

Как стать участником акции: до 15 декабря отправьте на электронный адрес spasibo_medicam@mail.ru ваши истории, благодарности, стихи, обращенные к медицинским работникам в формате видео, снятого с помощью профессиональной или любительской техники, включая мобильный телефон. Видео не должно быть более 1 минуты. Не забудьте в письме оставить ваши ФИО и место проживания.

Видео будут объединены в единый ролик и опубликованы на официальных страницах инстаграм медицинских учреждений, на сайтах и СМИ.

Организаторы Акции выпустят настенный плакат-календарь 2021 года «От сердца к сердцу», на котором будут размещены фотографии деятельности ДДН им. А.Е. Кулаковского с лучшими пожеланиями в адрес медицинских работников (размер календаря А5). Такие плакаты-календари еще один способ выразить благодарность врачам в сложный период пандемии.

Дом дружбы народов ждет ваши видео. Давайте всем миром поблагодарим тем, кто днем и ночью, зачастую на пределе человеческих возможностей выполняет свой долг и заботится о нашем здоровье, спасая сотни человеческих жизней!

Призываем сказать спасибо медикам за их ТРУД!

Слава и почет медикам красной зоны! Уруй! Айхал!

Старт городской акции «От сердца к сердцу» может быть поддержан учреждениями культуры города и республики.

Призываем национально-культурные объединения, интернациональную молодежь, неравнодушных жителей республики принять активное участие в акции.

Справки по тел.8(914) 1044627, 8(924) 8687373.