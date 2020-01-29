Акция от санатория «Абырал»

Санаторий «АБЫРАЛ» («Благодеяние») в феврале 2020 года в преддверии 23 февраля запускает специальную АКЦИЮ с 20% скидкой на санаторно-курортное лечение.

В течение всего февраля у Вас есть возможность оздоровить свой организм со скидкой в 20% по следующим программам:

«здоровый позвоночник»

«артрозу нет»

«легкие ноги»

«иммунитет плюс»

Более подробную информацию о санатории, стоимости путевок, о программах, условиях приема можно получить у менеджеров санатория по контактным номерам: 8-914-227-30-82: 36-92-61; 36-91-58; эл/почта: abral2001@list.ru.