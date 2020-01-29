29.01.2020
12:46
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Красота & Здоровье
Акция от санатория «Абырал»
Санаторий «АБЫРАЛ» («Благодеяние») в феврале 2020 года в преддверии 23 февраля запускает специальную АКЦИЮ с 20% скидкой на санаторно-курортное лечение.
В течение всего февраля у Вас есть возможность оздоровить свой организм со скидкой в 20% по следующим программам:
«здоровый позвоночник»
«артрозу нет»
«легкие ноги»
«иммунитет плюс»
Более подробную информацию о санатории, стоимости путевок, о программах, условиях приема можно получить у менеджеров санатория по контактным номерам: 8-914-227-30-82: 36-92-61; 36-91-58; эл/почта: abral2001@list.ru.
Источник: Пресс-служба санатория «Абырал».
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