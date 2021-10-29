29.10.2021
00:45
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Экономика

Акция «Осенний О-ГОРОД»! Покупай местное!

Запасайся витаминами!

С 12 часов 29 октября по 4 ноября во всех магазинах «О-ГОРОД» пройдет акция на продукцию фермеров агропояса Якутска! Самое удачное время закупиться местными корнеплодами и приготовить замечательную квашеную капусту на зиму!

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Адреса магазинов «О-Город»:

ул. Дзержинского 21;

Крестьянский рынок, 2 этаж;

203 мкрн, дом 8;

Гипермаркет «Айгуль», центр зала;

ул. Пояркова, 14а

Источник: На правах рекламы.
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