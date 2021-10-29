Акция «Осенний О-ГОРОД»! Покупай местное!

Запасайся витаминами! С 12 часов 29 октября по 4 ноября во всех магазинах «О-ГОРОД» пройдет акция на продукцию фермеров агропояса Якутска! Самое удачное время закупиться местными корнеплодами и приготовить замечательную квашеную капусту на зиму! «Саюри» объявляет акцию! Местные овощи по выгодным ценам! Адреса магазинов «О-Город»: ул. Дзержинского 21; Крестьянский рынок, 2 этаж; 203 мкрн, дом 8; Гипермаркет «Айгуль», центр зала; ул. Пояркова, 14а

Источник: На правах рекламы.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх