29.10.2021
00:45
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Экономика
Акция «Осенний О-ГОРОД»! Покупай местное!
Запасайся витаминами!
С 12 часов 29 октября по 4 ноября во всех магазинах «О-ГОРОД» пройдет акция на продукцию фермеров агропояса Якутска! Самое удачное время закупиться местными корнеплодами и приготовить замечательную квашеную капусту на зиму!
«Саюри» объявляет акцию! Местные овощи по выгодным ценам!
Адреса магазинов «О-Город»:
ул. Дзержинского 21;
Крестьянский рынок, 2 этаж;
203 мкрн, дом 8;
Гипермаркет «Айгуль», центр зала;
ул. Пояркова, 14а
Источник: На правах рекламы.
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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