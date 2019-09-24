С 23 по 27 сентября на территории города стартовала Всероссийская акция «Неделя безопасности дорожного движения».

Сотрудники Госавтоинспекции и педагоги проведут профилактические беседы со школьниками о мерах безопасности при участии в дорожном движении, на родительских собраниях напомнят о важности приобретения и необходимости использования световозвращающих элементов. Особое внимание родителей обратят на правила перевозки детей в транспортных средствах.

В школах города, будут обновлены информационные материалы в уголках безопасности дорожного движения, а также скорректированы паспорта дорожной безопасности и схемы безопасного перемещения юных пешеходов по маршруту «дом-школа-дом». Перед выходом из школы после уроков педагоги будут напоминать детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах с учетом погодных условий и особенностей обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту «дом-школа-дом». Педагогический состав, представители родительских комитетов и общественности проконтролируют применение детьми световозвращающих элементов.

В течение Недели безопасности дорожные полицейские также проведут различные агитационно-пропагандистские мероприятия, в том числе мастер классы по изготовлению световозвращающих элементов, что бы у детей сформировался эмоционально положительный настрой к изучению и соблюдению правил безопасного поведения на дорогах.

В рамках этой Недели безопасности сотрудники ГИБДД и юные инспекторы движения в ООШ №6 провели специальный урок в мобильном городке с учащимися начальных классов, где повторили, как безопаснее всего переходить дорогу, что означают сигналы светофора, какие бывают дорожные знаки и разметка.

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В завершение мероприятия полицейские еще раз напомнили ребятам о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, призвали быть всегда внимательными и осторожными на проезжей части.

В Госавтоинспекции надеются на участие родителей в обучении детей дорожной грамоте, так как они оказывают наибольшее влияние на своих детей, не только в силу родительского статуса, но и потому, что их собственное поведение является примером для подражания.