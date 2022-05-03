Акция к 9 мая: Охотничью добычу — в подарок ветеранам

В городе Верхоянске молодые охотники по инициативе коллектива Центра культуры и досуга провели акцию — вручили первую свою весеннюю охотничью добычу — ветеранам. Акция приурочено к Дню Великой Победы. Василий Иосифович Слепцов, начальник Верхоянской электростанции, вручает свою первую охотничью добычу ветерану тыла Александре Егоровне Слепцовой, сообщает тгк Аартык.

Фото: тгк Аартык Источник: тгк Аартык

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