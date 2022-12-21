21.12.2022
16:25
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Праздники

Акция «Елка добра» продолжается в двух магазинах

Новогодняя акция «Елка добра» продолжается в двух магазинах «Бубль Гум» в Якутске

Организаторы новогодней благотворительной акции «Елка добра» сообщают, что в магазине «Хозмаркет» по ул. Чернышевского, 107/1 акция завершилась – подарки закуплены всем детям.

Акция продолжается в магазинах Якутска: «Бубль Гум» по ул. Кальвица, 14/5, ул. Дзержинского, 71.

В этом году все желающие могут исполнить новогодние пожелания не только воспитанников детских домов и коррекционных школ, но и детей участников специальной военной операции.

«Ёлка добра» проводится в Якутске с 2015 года. В этом году в акции участвуют более 2000 детей с коррекционных школ и детских домов, а также дети участников СВО.

Благотворительная акция продолжается до 31 декабря.

Любой желающий может принять участие в акции. Для этого необходимо выбрать на «Ёлке добра» открытку с именем ребенка и приобрести для него новогодний подарок.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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