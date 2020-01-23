23.01.2020
17:15
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Финансы

Акция для владельцев карт JCB Алмазэргиэнбанка

Скидка 20% на бронирование отелей в мобильном приложении Trip.com по промокоду JCBTRIP для держателей карт JCB.  

Период проведения акции: 10 октября 2019 – 10 февраля 2020.

Как принять участие в акции:

·        Установите официальное мобильное приложение Trip.com. Зарегистрируйтесь или войдите в вашу учетную запись.

·        Сохраните промокод JCBTRIP в разделе «Промокоды» вашего личного кабинета.

·        Используйте сохраненный промокод в процессе бронирования отеля и оплатите бронирование картой JCB. Сумма к оплате будет пересчитана с учетом промокода.

Размер скидки составляет 20%, но не более 10 000 рублей при оплате отелей в мобильном приложении.

Акция не распространяется на карты «Мир»-JCB.

Отметим, что для всех держателей карт JCB действуют лучшие программы сидок и специальных предложений по всему миру. Алмазэргиэнбанк выпускает карты международной платежной системы JCB двух категорий: Standard и Gold, а также кобейдж карты МИР–JCB Standard и МИР–JCB Gold.

Дебетовые карты АЭБ можно заказать онлайн на www.albank.ru или при посещении ближайшего офиса.

Подробности по телефонам: 8 (4112) 34-22-22 и 8 800 100-34-22 (бесплатно по России).

Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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