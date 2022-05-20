Акция библиотек Якутии «Сила книги» стала межрегиональной

К сетевой республиканской библиотечной акции «Сила книги», инициированной Национальной библиотекой РС(Я) в 2019 году, присоединились Архангельская область, Приморский край, Республики Карелия и Коми.

Акция «Сила книги» посвящена Году матери в Республике Саха (Якутия). Отрывок из произведения о матери прочтет мама юного блогера, обладателя звания «Якутянин года-2020. Якутск», организатора благотворительного проекта «Лучики добра», девочки, победившей рак — Каришки, Наталья Колесова.

Первая акция прошла 27 мая 2019 г. В ней принял участие глава региона Айсен Николаев, который прочел отрывок из любимой книги и ответил на вопросы учеников Физико-технический лицея имени В. П. Ларионова. В 2020 г. любимые произведения детям читали врачи, в 2021 г. – ученые и исследователи.

Цель акции – продвижение чтения, привлечение внимания к библиотекам общественности и СМИ. Ее суть – прочтение детям в стенах библиотек региона представителями власти, лидерами общественных мнений, известными людьми любимого произведения.

В 2020 г. акцию организовали на своих площадках Сахалинская область, в 2021 г. – Республика Крым.

Акция состоится 27 мая 2022 г. в Историческом здании Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) по адресу пр. Ленина, 40.