Акция «Береза ветерана Великой Отечественной войны»

24 сентября 2022 года при содействии управы Сайсарского округа г. Якутска проведена акция «Береза ветерана» в память об участниках Великой Отечественной войны и ветеранах тыла. Береза – символ Родины, России, вечной памяти и долгожданного якутского лета.

В акции приняли участие жители ДСК «Победа» и ДСК «Заря» — дети и внуки ветеранов Великой Отечественной войны и активисты из территориальной Молодежной общественной организации Росреестра по Республике Саха (Якутия) — участники Всероссийского спецпроекта «Лес Победы».

Березы посажены в сквере памяти основателей первых дачно-строительных кооперативов для ветеранов Великой Отечественной войны г. Якутска, создаваемого по ул. Билибина по гранту Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) Министерства финансов РС (Я) при участии мэрии г. Якутска, спонсоров и населения.

Открытие сквера памяти ветеранов Великой Отечественной войны, основателей ДСК «Победа» и ДСК «Заря» планируется 28 сентября в 15:00 часов.

Жители улиц Виктория, Ветеранская, Билибина (ДСК «Победа») выражают огромную благодарность за поддержку Акции «Береза ветерана»:

— Владимиру Владимировичу Слепцову, руководителю управы Сайсарского округа, и Тастигину Петр Петрович, главному специалисту по технадзору Управы Сайсарского округа,;

— Молодежной общественной организации Росреестра по Республике Саха (Якутия) — участникам Всероссийского спецпроекта «Лес Победы», проводимого Общероссийской организацией «Зеленая Россия» и Советом ветеранов России.

Справочно: В ДСК «Победа» и ДСК «Заря» проживали ветераны Великой Отечественной войны — участники Московской, Сталинградской, Курской битв, Беларусских, Берлинских операций, защитники Ленинграда, и труженики тыла, внесшие значительный вклад в Победу 1945 года.

ДСК «ПОБЕДА» и «ЗАРЯ» созданы к 35-летию Великой Победы Первыми председателями были Сихт Виктор Иванович и Малкин Михаил Иванович.