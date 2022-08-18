18.08.2022
20:22
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Финансы

Акция: авиакомпания «Якутия» снижает тарифы

В рамках акции «Скидка выходного дня» авиакомпания «Якутия» снижает тарифы по маршруту «Нерюнгри – Новосибирск» ЯК484 на 29 августа 2022 года.
Тарифы от 9 000 руб., субсидированный тариф для льготных категорий граждан — 6 000 руб. Билеты можно приобрести в любых кассах вашего города. Узнать точную информацию о рейсах можно также по телефону центра продаж и информации авиакомпании: 8 800 700 2190 (звонок по РФ бесплатный) или по e-mail: info@yakutia.aero.

Фото: yakutia.aero
Источник: Балабкина Breif

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