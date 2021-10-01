Акционеры АЛРОСА приняли решение о выплате дивидендов

В четверг, 30 сентября 2021 года, внеочередное общее собрание акционеров АЛРОСА, принимая во внимание рекомендации Наблюдательного совета, приняло решения о выплате дивидендов и о внесении изменений во внутренние документы компании.

Собрание состоялось в заочной форме. Кворум собрания составил рекордные 85,66001%. Все решения были приняты с количеством голосов «за» в размере более 99,7%.

Акционеры приняли решение выплатить дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 8 рублей 79 копеек на акцию. Сумма дивидендов за I полугодие 2021 года составит 64,7 млрд рублей, что составляет 100% свободного денежного потока за период.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2021 года, одобрено 19 октября 2021 года.

C учетом дивидендов за II полугодие 2020 года, составивших 70,3 млрд рублей, общая сумма выплаченных АЛРОСА дивидендов в текущем году составит 135 млрд рублей. Это больше, чем совокупные дивиденды, выплаченные за 2018 и 2019 годы.

Также акционеры приняли решение о внесении изменений в устав и положение об Общем собрании акционеров, которые позволят в будущем проводить собрания в дистанционном режиме в соответствии с законодательством.

По итогам собрания генеральный директор АЛРОСА Сергей ИВАНОВ отметил, что в голосовании принял участие рекордный процент миноритарных акционеров – 19,66% от уставного капитала. «Активное участие в голосовании всех трех групп акционеров АЛРОСА – Российской Федерации (33% акций), Республики Саха (Якутия), включая улусы (33% акций), а также миноритарных акционеров, на долю которых приходится в совокупности около 34%, – еще раз свидетельствует об эффективности практики корпоративного управления компании, которая направлена на соблюдение и защиту интересов всех ее акционеров», – сказал он.

Справка:

В марте 2021 г. Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил изменения в дивидендную политику, уточнив методику определения размера дивидендных платежей. В соответствии с консолидированной финансовой отчётностью по МСФО, СДП1 АЛРОСА за I полугодие 2021 г. составил 64,7 млрд рублей, коэффициент «Чистый долг2/EBITDA3» на 30 июня 2021 г. – -0,2х.

Сумма начисленных за период дивидендов, млрд руб.

[1] Свободный денежный поток (СДП) – денежный поток от операционной деятельности, определяемый в соответствии с международными стандартами подготовки консолидированной финансовой отчетности (МСФО), за вычетом денежного потока, направляемого на финансирование капитальных вложений (по статье «Приобретение основных средств» консолидированного отчёта о движении денежных средств по стандартам МСФО)».

[2] Чистый долг – показатель, определяемый в соответствии с международными стандартами подготовки консолидированной финансовой отчетности (МСФО) как размер долговых обязательств за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов на каждую отчётную дату.

[3] EBITDA – прибыль или убыток Группы за предшествующие 12 месяцев, скорректированные на расходы по налогу на прибыль, финансовые доходы и расходы, долю в чистой прибыли совместных и ассоциированных предприятий, износ и амортизацию, обесценение и выбытие основных средств, прибыль или убыток от выбытия дочерних предприятий, переоценку инвестиций, разовые эффекты.