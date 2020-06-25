Акционеры АЛРОСА избрали новый состав Наблюдательного совета

Акционеры АК «АЛРОСА» (ПАО) на Годовом общем собрании избрали новый состав Наблюдательного совета компании и приняли ряд других решений.

На собрании, которое прошло 24 июня 2020 года в заочной форме, Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) был избран в следующем составе:

1. Гордон Мария Владимировна (независимый директор) – член Наблюдательного совета ПАО «Московская биржа», член Совета директоров ПАО «Полюс»;

2. Григорьева Евгения Васильевна –до 30.04.2020 г. министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

3. Гурьева Наталья Филипповна — и.о. заместителя Главы администрации Муниципального района «Верхневилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)»;

4. Дмитриев Кирилл Александрович – генеральный директор АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»;

5. Донец Андрей Иванович – первый заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»;

6. Иванов Сергей Сергеевич – генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО);

7. Конов Дмитрий Владимирович (независимый директор) – председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»;

8. Местников Сергей Васильевич – и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия);

9. Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации;

10. Николаев Айсен Сергеевич – Глава Республики Саха (Якутия);

11. Носков Алексей Петрович (независимый директор, ранее не входил в состав совета) – управляющий директор АО «Полюс Алдан»;

12. Рашевский Владимир Валерьевич (ранее не входил в состав совета) – член Совета директоров АО «СУЭК»;

13. Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;

14. Терещенко Максим Викторович (ранее не входил в состав совета) — Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия);

15. Федоров Олег Романович – член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.

Также акционеры утвердили Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» за 2019 год, распределение чистой прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет, выплату дивидендов, приняли решение о выплате вознаграждения за работу членам Набсовета и Ревизионной комиссии, не являющимся госслужащими, избрали Ревизионную комиссию.

Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО по итогам 2020 г. утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».