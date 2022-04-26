Акций по бесплатному или ускоренному обучению в автошколе СВФУ нет

Набор на обучение водителей категории D в автошколе Северо-Восточного федерального университета начнется в сентябре – бесплатных или ускоренных занятий не предусмотрено.

В прошлом году парк машин и техники автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета пополнился – автобус ПАЗ передан вузу ФКУ Упрдор «Вилюй». Благодаря этому стало возможно открытие программы подготовки водителей категории D в федеральном университете. Мероприятие по передаче автобуса ПАС от ФКУ Упрдор «Вилюй» состоялось в начале декабря.

Машина даст импульс для дальнейшего развития Автошколы СВФУ, уверен декан АДФ Дмитрий Филиппов. «Мы получили подарок от дорожников республики. Благодаря этому у студентов, аспирантов и сотрудников факультета и других подразделений СВФУ расширятся возможности для участия в выездных научных конференциях и профориентационных мероприятиях», – отметил Дмитрий Филиппов.

Автобус уже поставлен на учет и будет ожидать начала первых занятий по вождению, которые стартуют осенью 2022 года. Отметим, на сегодня в автошколе ведется подготовка водителей категории «А», «В», «С», а также организуются курсы повышения квалификации инструкторов по вождению автомобиля. Автодром СВФУ соответствует всем требованиям, предъявляемым ГИБДД – курсанты сдают экзамен по практическому вождению, не выезжая в Госавтоинспекцию.



Сегодня в автошколе готовят водителей категории А, В, С, а также организуют курсы повышения квалификации инструкторов. Подробности можно узнать по номерам телефона: +7 (4112) 35-73-09, 8 (914) 271-47-75.