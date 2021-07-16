Акции весь ИЮЛЬ в магазинах «Камелёк»!

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Пр. Ленина 36

ТЦ «Айсберг» 2 этаж

Галерея «Пассаж», Кирова 2

Режим работы- с 10:00 до 19:00

www.kamelek.ru

Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!



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