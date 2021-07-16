16.07.2021
13:00
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Экономика

Акции весь ИЮЛЬ в магазинах «Камелёк»!

Чтобы это щедрое лето запомнилось вам, мы дарим много сюрпризов и подарков нашим покупателям! Интересно узнать об акциях? Тогда смотрите и запоминайте!

1) при покупке любых товаров на сумму от 3000 рублей каждому покупателю ведро в национальном стиле для богатого урожая в подарок! 

2) играем и выигрываем! Вы можете сами испытать удачу и выбрать себе скидку до 30%, играя в хабылык и хаамыска! Приходите, пробуйте, выигрывайте!

3) при покупке лимитированной серии эмалированной посуды до конца июля действует 20% скидка на второй товар по промокоду «ОТЧУТ»

4) ну и разумеется наши постоянные скидки именинникам, пенсионерам и многодетным семьям!

Вы еще не убедились, что июль самое выгодное время для покупок? Тогда приходите к нам! 

Пр. Ленина 36
ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Галерея «Пассаж», Кирова 2 

Режим работы- с 10:00 до 19:00
www.kamelek.ru

Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!

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Фото: Камелек
Источник: Камелек
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+7 (999) 174-67-82
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