04.10.2022
20:46
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Экономика

Акции АЛРОСА растут: ЕС не вводит санкции на импорт алмазы из РФ

Стоимость акций алмазодобывающей компании «АЛРОСА» в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 7 процентов на новостях о том, что странам ЕС не удалось внести в новый пакет санкций против России импорт алмазов из РФ. Об этом  свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.

По данным торговой площадки на 14:20 мск, стоимость акций «АЛРОСА» находилась на уровне 64,35 руб. за бумагу (+7,27 процента). К 15:50 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 63,17 руб. за бумагу (+5,3 процента).

Сегодня стало известно, что новый пакет санкций в отношении России не содержит запрета на импорт российских алмазов.

Фото: пресс-служба АЛРОСА
Источник: ТАСС

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