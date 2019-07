View this post on Instagram

Акция в "Камелек" в честь Дня семьи, верности и любви 🧡 Скидка семейным парам равная совместно прожитым годам👪🤗💕 Максимально 25% 🆗 С собой паспорта со штампами 💑 Всех поздравляем и ждём за подарками 💏💞