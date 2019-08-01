Акция: в аэропорту «Якутск» можно пройти бесплатный медосмотр

1 августа в пассажирском терминале аэропорта «Якутск» стартовала акция «Здравосмотр», в рамках которой пассажиры, встречающие и провожающие, а также все желающие могут пройти экспресс-медосмотр.

По словам Раисы Колесовой, участковой медсестры, в первый день акции они приняли 45 человек. Население, в основном, интересует уровень сахара и холестерина в крови. Кроме этого, медбригада предлагает измерить глазное давление и сделать электрокардиограмму. Также можно получить консультацию терапевта, а женщины могут обратиться к гинекологу.

Марианна, пассажир:

— Конечно, очень важно следить за своим здоровьем, но не всегда удается вовремя сдавать анализы и проходить медосмотр. И тогда выручают мобильные пункты, такие, как этот. Я узнала об акции «Здравосмотр» случайно, ожидая начала регистрации на свой рейс. Решила зря время не терять. Результаты выдали сразу, и я рада, что все показатели у меня в норме. Хорошо, что осматривают вне зависимости от прописки – я сама с района…

Мобильная медицинская бригада Якутской городской больницы № 2 будет проводить профилактический медицинский осмотр до 15 августа, с 8 до 14 часов каждый день, кроме воскресенья.