Акция «Погаси без пени!» продлится до 30 июня

Энергосбыт Якутскэнерго напоминает: акция для населения «Погаси долги без пени!» продлится до 30 июня включительно. Для удобства потребителей в последний день акции кассы Энергосбыта работают в усиленном режиме.

В воскресенье, 30 июня, работают пункты приема платежей Энергосбыта, расположенные по следующим адресам:

ул. Ф. Попова, 21, Центр обслуживания потребителей Якутскэнерго – с 10 до 17.00, без перерыва;

ул. Курнатовского, 1/2А – с 11.00 до 16.00, без перерыва;

ул. Рыдзинского, 24 (рынок «Манньыаттаах») – с 10.00 до 17.00, без перерыва;

ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил») – с 10.00 до 16.00, без перерыва;

ул. Октябрьская, 25 – с 11.00 до 15.00, без перерыва;

ул. П. Алексеева, 6 (ТЦ «Олонхо») – с 10.00 до 15.00, без перерыва;

ул. Каландаришвили, 25 – с 10.00 до 15.00, без перерыва.

Во время акции потребители могут оплатить без учета пени задолженность по электрической энергии. А абоненты, которым Якутскэнерго напрямую поставляет тепло и горячую воду (в основном, это жители г. Якутска), – и по данным коммунальным услугам.

Спешите списать штрафные санкции!

По всем вопросам необходимо обращаться в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства, в г. Якутске – в Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).

Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.