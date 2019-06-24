Акция от СК «Стерх» завершится 3 июля: Спешите воплотить свою мечту!

Розыгрыш «Путевки мечты» и снегохода «Буран» и других ценных призов от Страховой компании «Стерх» состоится 7 июля 2019 года в 19-30 ч. в прямом эфире на телеканале «Россия24».

Чтобы успеть принять участие в акции от СК «Стерх» у жителей Якутии осталось всего 10 дней. Приобрести полис, дающий купон и право на участие в розыгрыше, можно до 3 июля 2019 года (включительно!).

Напоминаем, акция СК «Стерх» посвящена VII Спортивным Играм народов РС(Я), которые состоятся в селе Амга с 4 по 7 июля 2019 года. Она распространяется на:

— страхование имущества физических лиц (на сумму страхового взноса от 1000 руб.);

— страхование от несчастных случаев (на сумму страхового взноса от 300 руб.);

— договоры банковского страхования, включая ипотеку.

Оформить полисы можно во всех офисах продаж компании по всей республике.

Внимание! В акции также участвуют онлайн-полисы страхования имущества физических лиц и страхования от несчастных случаев, оформленные на сайте https://rsk-sterh.ru/. В этом случае купон на розыгрыш высылается на электронную почту клиента.

Итоги розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте компании https://rsk-sterh.ru/, газете «Кыым», портале ЯСИА, сетевых изданиях SakhaLife, SakhaDay, vesti14.ru.

Успевайте оформить полис, который может стать для Вас счастливым!

Тел.: 8-800-500-43-13

Адреса АО СК «Стерх» в г. Якутске: ул. Лермонтова, 152, ул. Орджоникидзе, 50, Вилюйский тракт, 3 км., 8/2, ул. Курашова, 44А, ул. Можайского, 27.

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