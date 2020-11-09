«Академия волонтёра»: студенты провели онлайн-фотоакцию по защите животных

Животные — это живые существа, им как и людям нужны любовь и тепло, ведь взамен они дают то же самое…

Когда встречают вас дома, дают вам двигаться в ритме их жизни, дают не засидеться в темпе работа-дом-работа.

Каждодневная прогулка с любимым питомцем дает позитивное настроение, вы дышите свежим воздухом и держите тело в тонусе.

Очень много плюсов иметь при себе того, с кем можно просто поговорить, даже если за этим не последует обратная связь или нужный совет.

Ужасно представить, что же бывает с теми, кого бросили на произвол судьбы. Их грустные глаза говорят о многом, ведь они могут и готовы заново поверить людям, готовы стать компаньоном по жизни снова.

Студенты АГАТУ — волонтеры «Академии волонтера» провели фотоакцию и призывают людей быть ответственнее в отношении животных!