Академия Михалкова приглашает на бесплатные лекции
Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова продолжает серию бесплатных онлайн-встреч с выдающимися деятелями культуры и искусств, проводимых в рамках спецпроекта «Творческие проекты Академии Михалкова» в 2020 году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Принять участие в творческих встречах могут студенты и выпускники творческих вузов, начинающие специалисты индустрии кино и театра из различных регионов страны, а также все желающие, работающие в данной сфере.
В рамках вышеуказанной программы пройдут следующие мероприятия:
1. 9 ноября 2020 года в 15:00 – творческая встреча онлайн при использовании платформы ZOOM с кинооператором, актером и режиссером клипов Максимом Осадчим;
2. 10 ноября 2020 года в 18:00 – творческая встреча онлайн при использовании платформы ZOOM с актером театра и кино, педагогом, профессором, народным артистом Российской Федерации, лауреатом Государственной премии Российской Федерации Авангардом Леонтьевым;
3. 12 ноября 2020 года в 17:00 – творческая встреча онлайн при использовании платформы ZOOM с театроведом, историком театра, педагогом, специалистом по творчеству Уильяма Шекспира Алексеем Бартошевичем;
4. 18 ноября 2020 года в 18:00 – творческая встреча онлайн при использовании платформы ZOOM с актером театра и кино, теле- и радиоведущим, врачом-психотерапевтом Александром Раппопортом;
5. 2 декабря 2020 года в 15:00 творческая встреча онлайн при использовании платформы ZOOM с главным балетмейстером театра «Кремлевский балет», народным артистом России, лауреатом премии Москвы, профессором Андреем Петровым.
Ссылки для регистрации на все трансляции и график онлайн-встреч – https://academynsm.ru/ru/academy/news/grafik-otkrytykh-tvorcheskikh-vstrech-ilaboratoriy-na-noyabr-i-dekabr/
Время указано по МСК.
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