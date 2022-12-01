Академик Виктор Шепелев: Стерпит ли река Лена наступление на ее пойму и тренды популяризации научного знания в России?

Третья встреча с якутским исследователем, академиком национальной Академии наук Якутии — Виктором Васильевичем Шепелёвым, посвящена современным российским трендам в популяризации научного знания. Иллюстрируя тему лишь одним поучительным примером, ученый делает четкие обобщения о состоянии и социальной роли научного знания в современном мире.

Вторая часть познавательного рассказа исследователя, особенно актуальна для жителей города Якутска, да и других населенных пунктов Якутии. Речь идет о мнении ученых и инженеров-мерзлотоведов по вопросу развития застройки столицы нашей республики в сторону «рабочей» части поймы нашей реки Лена. Мнение ученых-мерзлотоведов, выработанное еще в начале 80-х годов XX столетия, остается на повестке дня и в настоящее время. Повышение температуры самой мерзлоты из-за потепления среднегодовых температур, усугубляется в населенных пунктах мощным фактором антропогенного воздействия на мерзлые грунты.

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Справка:

Виктор Васильевич Шепелёв на протяжении более 20 лет руководит главным научно-популярным изданием Якутии, журналом «Наука и техника в Якутии», можно сказать научно-популярной «энциклопедией» разных аспектов жизнедеятельности человека и природе на Северо-востоке России. Сегодня он член Экологического Совета при главе Республики Саха, а в свое время был председателем комиссии по науке и экологии Общественной палаты г. Якутска I и II созыва. За выдающиеся научные работы в области географии ему был вручен диплом Русского географического общества, а за значимый вклад в науку региона, присуждена Государственная премия Республики в области науки и техники.