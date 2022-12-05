Академик Михаил Железняк об актуальных задачах мерзлотоведения

Провидению было так угодно, что 65% территории России расположено на мерзлых грунтах — «вечной мерзлоте», ставшей результатом ледникового периода. Как рассказал в своем интервью о деятельности Института Мерзлотоведения СО РАН директор института, доктор геолого-минералогических наук, член-кор. РАН, действительный член Академии наук Республики Саха (Якутия) Железняк Михаил Николаевич, возраст мерзлоты в некоторых местах достигает двух миллионов лет! Именно ее наличие обусловило появление 81 год назад уникальной лаборатории, а затем и научного учреждения по изучению динамики мерзлотных пород, учет которой жизненно необходим для инженерного и промышленного обживания всех этих территорий. Почему именно в Якутске появился данный институт, читатели узнают из рассказа ученого.

Многие всуе порой задаются вопросами о реальной пользе научных учреждений в Якутии. Можем уверить простыми словами, что без наличия ученых института Мерзлотоведения было бы просто невозможно появления всего того, что из построенного нас окружает.

Сегодня, когда выросла за все эти годы на территории Сибири и Арктики дорогостоящая и сложная в обслуживании инфраструктура, контроль и мониторинг за изменениями мерзлых пород приобретает особую важность. Кроме того, нужно понять, что мерзлота является существенным элементом в глобальных изменяющихся системах: климата, геобиоценозов, географических ландшафтов, а теперь мы понимаем, социокультурных и экономических. Многие неожиданные явления как позитивного, так возможно негативного характера, скрываются в закономерностях эволюции всех этих систем, что в конечном итоге сказывается на жизнедеятельности людей, проживающих на этих территориях. Одним словом, природа может предоставить человеку Севера и Арктики множество приятных и не очень сюрпризов в своем поведении. Поэтому исследователи должны предсказать закономерные процессы, выстроить достоверные прогнозы на обозримое будущее.

Приятного просмотра!

Справка с сайта института: История института начинается с организации в 1941 г. в г. Якутске по инициативе основоположника мерзлотоведения проф. М. И. Сумгина научно-исследовательской мерзлотной станции Института мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР (Москва).

В настоящее время в структуру института входят 8 научных подразделений в г. Якутске, включает в себя пять региональных научных подразделений. Они изучают динамику многолетнемерзлых пород в районах интенсивного промышленного освоения криолитозоны Якутии (Вилюйская научно-исследовательская мерзлотная станция); альпийскую криолитозону нашей планеты (Казахстанская высокогорная геокриологическая лаборатория, г. Алматы); весьма динамические мерзлотные процессы, происходящие в приарктических регионах страны (Игарская геокриологическая лаборатория, Красноярский край); многолетнемерзлый породы крайнего Северо-Востока Евразии (Северо-Восточная научно-исследовательская мерзлотная станция, г. Магадан). На геокриологических стационарах, расположенных в различных районах Сибири, также проводятся комплексные мониторинговые научные исследования.

Организатором и бессменным руководителем (1961-1987 гг.) Института мерзлотоведения СО РАН был один из основоположников геокриологической науки России, первый Президент Международной ассоциации по мерзлотоведению (1983-1988 гг.), Герой социалистического труда, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР и ЯАССР академик Павел Иванович Мельников (1908-1994 гг.).

Сотрудниками института основаны и развиты новые научные направления в геокриологии, установлены основные закономерности формирования, распространения и развития многолетнемерзлых толщ, разработаны принципы, методы и способы строительства зданий и сооружений в криолитозоне, издано около 350 научных монографий, специализированных карт, методических и учебных пособий, внедрено в производство более 150 научно-технических разработок (рекомендаций, патентов и изобретений).

Институт принимает активное участие в государственных целевых и интеграционных научных программах, в конкурсных международных, федеральных и региональных научно-технических проектах, в исследованиях по грантам, а также в хоздоговорных работах по заявкам различных организаций и предприятий.