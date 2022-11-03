Академик Афанасий Чугунов о философии северного животноводства

Три столпа северного животноводства и в целом экономического хозяйствования тысячелетия связаны с уникальными породами животных. Вся философия жизни и духовная культура северных народов была напрямую связана с оленеводством, табунным коневодством и якутским скотоводством — экстремальными вариантами животноводства на планете. Человек на Северо-востоке Евразии и в Арктике взрослел, умнел и мудрел рядом с такими неприхотливыми, самостоятельными животными с высоким адаптивным потенциалом. Ведение животноводства на Севере довольно консервативная система, со своей философией и ценностями. Животноводство очень чувствительно к историческим изменениям экономических и социокультурных форм хозяйствования. Например, с активным изменением товарно-денежных отношений в Якутии во второй половине XIX века, согласно профессора Г.П. Башарина, резко уменьшились показатели животноводства, с ухудшением его генофондного качества.

Сохранность и приумножение домашних животных региона является и в XXI столетии целью его социально-экономического развития, закрепившись в менталитете северян, потому как связаны с качеством жизни, сохранностью и приумножением населения сурового края планеты.

Определяя перспективную философию животноводческого хозяйствования региона, следует сопоставить исторически наработанные принципы хозяйствования, сложившиеся как в советскую эпоху, так и наработанные веками на северо-востоке России, с современными научными подходами и происходящими глобальными процессами. Осмысление данной тематики жизненно актуально для северян, специалистов, всю жизнь посвятивших северному животноводству. Представляем рассказ о философии северного животноводства академика национальной Академии наук республики — Афанасия Васильевича Чугунова.

Приятного просмотра!

Тайм-коды сюжета:

00:00 – вступление и визитка героя интервью

04:02 – история научного исследования животноводства в Якутии

09:43 – какие породы животных были выведены в Якутии?

16:52 – условия выведения местных пород животных Якутии

21:01 – глобальные опасности современного мира и их отражение на животноводстве

30:21 – о взаимосвязи науки и производства в Якутии

Наша справка:

Афанасий Васильевич Чугунов родился в 1938 г. в Мельжахсинском наслеге Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.

В 1961 году в числе первых выпускников сельскохозяйственного факультета ЯГУ получил диплом-зоотехника. В 1968 г. на ученом совете Вологодского молочного института Афанасий Васильевич первым из выпускников – зоотехников сельхозфакультета Якутского госуниверситета защитил кандидатскую диссертацию. В 1983 году успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Хозяйственно-полезные признаки симментализированного скота Якутии, пути их повышения».

Известный ученый в области разведения и селекции скота, породообразованию и охраны генофонда местных пород животных на Крайнем Севере России обосновал новое направление научных исследований — «экологизацию» региональной зоотехнии, сопровождающуюся изучением эколого-физиологического статуса (обмен веществ терморегуляция, резистентность и экология скота).

Профессор А.В. Чугунов за более чем 60-летний срок работы в системе высшего аграрного образования республики подготовил тысячи специалистов сельского хозяйства. Он является инициатором организации и бессменным научным консультантом агрошкол республики. За большие заслуги в развитии сельскохозяйственной науки профессору А.В. Чугунову были присвоены звания заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Он академик Академии наук РС (Я), Международной Академии аграрного образования и Международной Академии Северного Форума.

С 1994 г. стало издаваться его художественное творчество, поэтические сборники “Ытык дьонум”, (“Кумиры мои”) и “Айанныырга сананным” (“Собрался в путь в путь-дорогу”), в 1996 г. – “Айар ыырга” (“Дорога в поэзию”) и “Сардаҥа санааҕа куустардым” (“Объят светлыми помыслами”), в 1998 году – “Күн сиригэр көстүбүччэ” (“Появившись на солнечной земле”), в 1999 году – “Күһүҥҥү ньургуһун” (“Осенний подснежник”). В 2000 году выходит историческая повесть «Шаман по имени Чугуун».