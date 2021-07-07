АК «Железные дороги Якутии» приглашает абитуриентов

Уважаемые абитуриенты!

Уважаемые абитуриенты! Сейчас для большинства из вас наступило время, когда предстоит принять одно из самых важных решений в вашей жизни – определиться с будущей профессией.

Если вы хотите присоединиться к дружному и сплоченному коллективу железнодорожников Якутии, то у вас появилась прекрасная возможность получить одну из самых престижных и востребованных профессий.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с Министерством образования и науки РС(Я) приглашают абитуриентов поступить по целевому набору на 2021-2022 учебный год в один из ведущих железнодорожных вузов нашей страны — Дальневосточный госуниверситет путей сообщения (ДВГУПС).

Набор на высшее образование в ДВГУПС проводится на 20 целевых мест по следующим специальностям:

— эксплуатация железных дорог — 5 мест;

— локомотивы — 2 места;

— вагоны – 2 места;

— строительство ж.д. и мостов – 2 места;

— автоматика и телемеханика – 2 места;

— телекоммуникационные системы – 2 места;

— информационные системы и технологии – 1 место;

— электроснабжение транспорта – 2 места;

— строительные и дорожные машины – 2 места.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с Министерством образования и науки РС(Я) приглашают абитуриентов поступить по целевому набору на 2021-2022 учебный год в один из ведущих железнодорожных вузов нашей страны — Дальневосточный госуниверситет путей сообщения (ДВГУПС).

Набор на высшее образование в ДВГУПС проводится на 20 целевых мест по следующим специальностям:

— эксплуатация железных дорог — 5 мест;

— локомотивы — 2 места;

— вагоны – 2 места;

— строительство ж.д. и мостов – 2 места;

— автоматика и телемеханика – 2 места;

— телекоммуникационные системы – 2 места;

— информационные системы и технологии – 1 место;

— электроснабжение транспорта – 2 места;

— строительные и дорожные машины – 2 места.

В Хабаровский техникум ж.д. транспорта (ХТЖТ) – филиал ДВГУПС набор идет на 20 целевых мест на специальности «Автоматика и телемеханика», «Электороснабжение ж.д. транспорта», «Связь с ж.д. транспортом» и «Организация перевозок и управление на ж.д. транспорте».

Поступившие на целевые места пользуются всеми льготами, предусмотренными для студентов центральных вузов – это оплата проезда один раз в год в оба конца, возмещение оплаты за проживание в общежитии, успевающим студентам выплачивается стипендия в размере, равном стипендии студентов вузов внутри республики.

Документы в эти учебные заведения принимаются дистанционно по 11 июля 2021 года на электронный адрес республиканской приемной комиссии: rpk2021.copp-sakha.ru.Также абитуриент одновременно направляет документы для поступления в приемную комиссию ДВГУПС, для этого необходимо зайти на сайт ДВГУПСа, где можно найти подробную информацию о правилах приема.

Для поступления в ДВГУПС учитываются баллы ЕГЭ по математике, физике (или информатика, химия), русскому языку, в ХТЖТ — учитывается средний балл аттестата.

После рекомендаций и зачисления с абитуриентом заключаются соответствующие договора с учебным заведением, министерством образования и науки РС(Я) и Акционерной компанией «Железные дороги Якутии». Выпускникам, окончившим учебные заведения по целевому набору, гарантируется трудоустройство в Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться к инженеру по подготовке кадров Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Ивановой Надежде Ивановне по телефонам +79142737061, +79248706145.

9 июля у вас есть возможность задать вопросы о правилах поступления в ДВГУПС ответственному секретарю приемной комиссии на официальном аккаунте в Инстаграм dvgupsofficial.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» является владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования от Нерюнгри до Нижнего Бестяха и по сути представляет целую железнодорожную отрасль республики Саха (Якутия). Ежегодно по «Железным дорогам Якутии» перевозится порядка 6 млн тонн различных грузов и около 90 тысяч пассажиров. АО «АК «ЖДЯ» является системообразующим предприятием России и одним из самых крупных работодателей транспортной отрасли Республики Саха (Якутия).