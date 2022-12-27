АК «Железные дорог Якутии»: превышены все показатели прошлого года

В Якутске состоялось итоговое заседание Совета директоров АК «Железные дорог Якутии»

27 декабря в Якутске состоялось впервые после пандемии очное заседание Совета директоров акционерной компании «Железные дороги Якутии» под председательством Дмитрия Садовникова.

Члены Совета директоров заслушали доклад генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Василия Шимохина о предварительных итогах деятельности за 2022 год.

За отчетный период положительную динамику демонстрируют как количественные, так и качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По итогам 2022 года перевезено грузов более 8,2 млн тонн, что на 9,0% больше, чем за 2021 год. Грузооборот составил 2,1 млрд т-км, превысив показатели за прошлый год на 16%. Пассажиров перевезли почти на 60 % больше — 261 тыс. человек. Пассажирооборот достигнет 234 млн пасс-км – это на 67% больше, чем в 2021 году.

Чистая прибыль АО «АК «ЖДЯ» ожидается в размере 75 млн рублей.



Советом директоров также утвержден бюджета общества на 2023- 2025 год ы. Основными факторами, влияющими на формирование бюджета компании стали ожидаемые объемы перевозки грузов, продолжение популяризации пассажирских перевозок, необходимость замены и пополнения пассажирского парка компании.

На 2023 год объем перевозки грузов запланирован в объеме около 9 млн тонн. Перевозка пассажиров запланирована в количестве 298,7 тыс. человек.

Председатель Совета директоров АО «АК «ЖДЯ» Дмитрий Садовников отметил хорошую работу коллектива. Он поздравил команду ЖДЯ с достигнутыми в 2022 году результатами и пожелал успехов и дальнейшей плодотворной работы на благо республики.