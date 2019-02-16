АК «ЖДЯ» планирует выйти на перевозки Азия-Европа

В поисках путей укрепления конкурентоспособности на рынке грузовых перевозок АК «Железные дороги Якутии» рассматривает множество различных вариантов, один из которых сотрудничество с латвийскими железными дорогами – ГАО «Латвияс дзелзцельш».

В ходе недавнего визита в Латвию генеральный директор АК «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин отметил, что видит возможность совместного сотрудничества в организации грузовых перевозок из стран Азии в Европу. Такое взаимодействие сформирует более выгодные предложения для потребителя услуг, что особенно важно в условиях высокой конкуренции между разными секторами транспорта.

Василий Шимохин подчеркнул, что у обоих предприятий уже сейчас есть много общих вопросов, которым надо находить оптимальные решения. И в первую очередь вопрос обеспечения клиентов быстрой и качественной услугой в сфере перевозки грузов. А также Железные дороги Якутии интересует опыт ЛДЗ организации логистики, сотрудничества с портами, проведения структурных реформ и модернизации подвижного состава.

Представляя деятельность латвийских железных дорог, президент ЛДЗ Эдвинс Берзиньш отметил, что одним из направлений дальнейшего сотрудничества ЖДЯ и ЛДЗ может быть доставка грузов из Азии в Скандинавию, а также выразил готовность делиться опытом успешно сложившегося сотрудничества с портами и терминалами и другими наработками со своими якутскими коллегами.

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