07.12.2022
10:45
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Якутия

АК ЖДЯ перевезено около 8 млн тонн грузов

За 11 месяцев по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено около 8 млн тонн грузов

За период январь – ноябрь  2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 7,93 млн тонн грузов, это на 16%  больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот составил 1 962, 8 млн т-км, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.

С начала года угля перевезено 6,05 млн тонн – это на 20 % больше прошлогодних показателей. Перевозка нефтепродуктов выросла на 14% и составила 810,2 тыс. тонн. На 25%  увеличилась перевозка прочих грузов, достигнув отметки 347,2 тысяч тонн. Также положительная динамика наблюдается по перевозке контейнеров – 374,4 тысяч тонн (+ 2%) и по перевозке метизов – 45,5 тыс. тонн (+4%).

Через станцию Нижний Бестях  за 11 месяцев  2022 года  перевезено 1,33 млн тонн грузов (+15%) .  

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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