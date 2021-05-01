01.05.2021
14:49
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Общество

АК «Якутия» внесла существенные изменения рейсов из Якутска

Уважаемые пассажиры, в связи с очередным переносом даты начала реконструкции взлетно–посадочной полосы аэропорта г. Якутск, сообщаем, что рейсы, вылетающие из Якутска в Москву и Санкт-Петербург (рейс 487) до 23.05.2021 будут прямыми, без ранее заявленной технической посадки в Барнауле.

Узнать точную информацию о рейсах можно по телефону центра продаж и информации авиакомпании: 8 800 700 21 90 (звонок по РФ бесплатный) или по e-mail: info@yakutia.aero

Ждем вас на борту наших воздушных судов!

Фото: Игорь Петров
Источник: АК " Якутия"
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