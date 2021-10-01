01.10.2021
11:44
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Происшествия

АК «Якутия» решила задержать четыре рейса

Пассажиры четырех внутрирегиональных рейсов авиакомпании «Якутия» ждут вылета из аэропорта столицы республики более суток, сообщает телеканал «Якутия 24».

По данным онлайн-табло аэровокзала, это рейс в Депутатский от 30 сентября, два самолета в Тикси от 29, 30 сентября, а также в Усть-Неру от 1 октября, который перенесли на завтра.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, задержки связаны с решением перевозчика.

«Метеорологические условия сегодня хорошие, самолеты идут как на посадку, так и на вылет», – прокомментировал представитель аэровокзала.

Самолеты в Тикси и Депутатский, судя по табло, должны вылететь в ближайшее время, в Усть-Неру – завтра в 8.30 по местному времени.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Якутия 24
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