01.10.2021
11:44
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Происшествия
АК «Якутия» решила задержать четыре рейса
Пассажиры четырех внутрирегиональных рейсов авиакомпании «Якутия» ждут вылета из аэропорта столицы республики более суток, сообщает телеканал «Якутия 24».
По данным онлайн-табло аэровокзала, это рейс в Депутатский от 30 сентября, два самолета в Тикси от 29, 30 сентября, а также в Усть-Неру от 1 октября, который перенесли на завтра.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, задержки связаны с решением перевозчика.
«Метеорологические условия сегодня хорошие, самолеты идут как на посадку, так и на вылет», – прокомментировал представитель аэровокзала.
Самолеты в Тикси и Депутатский, судя по табло, должны вылететь в ближайшее время, в Усть-Неру – завтра в 8.30 по местному времени.
Фото: Sakhalife.ru
Источник: Якутия 24
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