АК «Якутия»: Поступило три анонимных сообщения о минировании самолетов

Анонимные сообщения о минировании ряда рейсов авиакомпании «Якутия» поступили за последние двое суток на разные площадки посредством электронной почты, сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».

В четверг, 10 марта, поступило сообщение о минировании воздушного судна, собиравшегося выполнить рейс «Якутск — Иркутск». Проведённые проверки не выявили никаких взрывных устройств, рейс вылетел по расписанию.

Воздушное судно, выполнявшее рейс ЯК488 «Санкт-Петербург — Якутск», в 00:20 по местному времени село в аэропорту Ханты-Мансийска после получения сообщения о нахождении пластиковой взрывчатки на борту. Проверки не подтвердили подлинность угрозы — в 04:25 по местному времени воздушное судно вылетело в сторону Якутска. Пассажирам за это время были предоставлены прохладительные напитки. Самолёт благополучно сел в аэропорту города Якутска в 12:43.

Сегодня, в 9:10 по якутскому времени от планово-диспетчерской службы аэропорта «Якутск» поступило сообщение о минировании рейса ЯК4735 «Якутск — Москва (Внуково)». Стоявшее на стоянке воздушное судно было оперативно проверено специалистами, взрывчатых веществ также не обнаружено. Рейс вылетел в 10:52. Отметим, что сообщения о минировании бортов участились в России за последнюю неделю. По этой причине могут фиксироваться нарушения в графике рейсов авиапредприятий. По случаям, связанным с авиакомпанией «Якутией», на данный момент занимаются правоохранительные органы.