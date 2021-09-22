Ространснадзор: АК «Якутия» подвергала неоправданному риску пассажиров

Общественники попросили министра транспорта Виталия Савельева приостановить выдачу новых разрешений на полеты «Уральским авиалиниям» и компании «Якутия», а при необходимости сократить у них полетную программу, сообщает «Известия».

Ространснадзор выявил проблемы с безопасностью полетов компании «Якутия». «Руководство «Якутии» не способно «надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности по обеспечению безопасности и регулярности полетов»», — указал руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин после проверки.

По данным Ространснадзора, руководство якутского перевозчика скрывало события, подлежащие расследованию в Росавиации: случаи невыпуска шасси, превышения максимально допустимых оборотов двигателей, резкого падения давления в гидросистеме и т. д.

Также было выявлено более 25 случаев, когда экипажи воздушных судов подвергали неоправданному риску пассажиров авиакомпании «Якутия», принимая «авантюрные» решения по совершению посадки при нестабилизированном заходе, без ухода на второй круг, сказано в документе. Другие нарушения связаны с обязательным обучением техников, процедурами и технологиями проведения техобслуживания самолетов, перестановкой агрегатов между самолетами, выдачей компонентов и материалов с истекшим сроком службы, их условиями хранения.

Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, «что сейчас в отношении перевозчика не будут вводить ограничения, плюс компания запланировала корректирующие мероприятия в соответствии с выявленными нарушениями». К концу следующей недели инспекторы Росавиации завершат оценку замечаний, которые Ространснадзор сделал «Якутии». По его словам, часть претензий не соответствует тем критериям, по которым обычно даются оценки для принятия каких-либо действий в отношении авиакомпаний.

Напоминаем, 15 сентября на выездной пресс-конференции Айсен Николаев раскритиковал работу АК «Якутия» и указал, что пора решать кадровый вопрос. В тот же день генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горьунов написал заявление с просьбой уволить его с поста «по соглашению сторон»